«Каролина» продлила контракт с форвардом Райаном на год с зарплатой $ 1,425 млн

Генеральный менеджер «Каролина Харрикейнз» Рон Фрэнсис сообщил, что клуб договорился об условиях контракта с нападающим Дереком Райаном. Соглашение с хоккеистом рассчитано на один год с зарплатой $ 1,425 млн.



«В прошлом сезоне Дерек доказал, что по праву выступает в НХЛ. Он добавляет нашей команде мастерства и универсальности, показывает пример молодым игрокам благодаря своему характеру и целеустремлённости», — приводятся слова Фрэнсиса на официальном сайте клуба.



В прошедшем сезоне 30-летний Райан принял участие в 67 матчах, отметившись 29 (11+18) баллами за результативность при показателе полезности "-8".

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