Кожевников: не один Бурмистров переоценивает свой уровень, его в НХЛ не видно

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал ситуацию об отказе «Аризона Койотс» подписывать новый контракт с Александром Бурмистровым.

«Стоит возвращаться Бурмистрову в КХЛ или нет – это ему решать. Может, и стоит, он же у нас кандидат в сборную. Но там возникает много вопросов: и переезд, и на сколько возвращаться. Не один Бурмистров переоценивает свой уровень. Игроки говорят много, а смотришь на НХЛ, а их и не видно. Он не один такой», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ярославом Дехтярёвым.