«Даллас» выставит Антти Ниеми на драфт отказов, чтобы выкупить контракт

«Даллас Старз» выставят вратаря Антти Ниеми на драфт отказов, чтобы выкупить его контракт. Об этом сообщает Dallas News.



У голкипера остаётся один год по контракту с зарплатой $ 4,5 млн. «Даллас» должен будеть выплатить 2/3 этой суммы за два года.



В прошедшем сезоне 33-летний Ниеми провёл 37 матчей, в которых одержал 12 побед с процентом отражённых бросков 89,2 и коэффициентом надёжности 3,3. Он выступал за клуб из Техаса с сезона-2015/16. Ранее «Даллас» подписал шестилетний контракт с вратарём Беном Бишопом, также в составе клуба есть ещё один голкипер — Кари Лехтонен.

Вратарь Бен Бишоп подписал с «Далласом» шестилетний контракт на $ 29,5 млн