Защитник Линделль подписал новый двухлетний контракт с «Далласом» на $ 4,4 млн

Генеральный менеджер «Даллас Старз» Джим Нилл объявил о продлении контракта с защитником Эсой Линделлем на два года. За это время хоккеист заработает $ 4,4 млн.



23-летний Линделль в прошедшем сезоне провёл за команду из Техаса 73 матча, в которых отметился шестью заброшенными шайбами и 12 передачами при показателе полезности "+8".



«Эса показал великолепное самообладание в свой дебютный сезон в НХЛ, мы ждём, что он продолжит своё развитие как топ-игрок в нашей обороне», — приводятся слова Нилла на официальном сайте клуба.

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