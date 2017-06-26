«Оттава» может быть заинтересована в защитнике Дмитрии Куликове

«Оттава Сенаторз» может быть заинтересован в защитнике Дмитрии Куликове. Об этом сообщает RDS.



26-летний россиянин в прошедшем сезоне выступал за «Баффало Сэйбрз», в 47 матчах он набрал 5 (2+3) баллов за результативность при показателе полезности "-26". Ранее Куликов выступал за «Флорида Пантерз», который выбрал его на драфте 2009 года под общим 14-м номером. Всего в НХЛ на его счету 143 (30+113) очка в 507 играх. 1 июля Куликов может стать неограниченно свободным агентом. В сезоне-2016/17 он заработал $ 4,5 млн.

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