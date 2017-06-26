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Медведев: Гавриков сделал правильный выбор, предпочтя играть у тренера сборной

26 июня 2017, понедельник. 20:10. Хоккей

Член совета директоров КХЛ Александр Медведев прокомментировал переход защитника Владислава Гаврикова из ярославского «Локомотива» в питерский СКА.

«Я считаю, что Гавриков – один из самых талантливых игроков обороны в российском хоккее. То, что он, имея потенциальную возможность уехать за океан, предпочёл играть в олимпийский год в России, под присмотром главного тренера сборной, это он сделал правильный выбор. Он не только уже неплохо себя проявил, но и имеет огромный потенциал. Тем более в олимпийский год, когда он, я уверен, сыграет и на Олимпиаде, и на чемпионате мира. Я думаю, что задача у СКА простая – первый раз среди всех команд КХЛ выиграть три Кубка Гагарина.

СКА брал Гаврикова для того, чтобы тот не уехал в НХЛ, а остался в олимпийский год в России? Да, именно так», — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.

«Локомотив» получил от СКА 115 млн рублей за Владислава Гаврикова
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Сборная России — Хоккей ХК СКА Александр Медведев Владислав Гавриков
Новости. Хоккей
26 июня 2017, понедельник
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