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Флёри: после победы в 2009-м ещё долго показывал всем синяк от броска Лидстрёма

26 июня 2017, понедельник. 20:28. Хоккей

Вратарь Марк-Андре Флёри поделился воспоминаниями о «Питтсбург Пингвинз», за который выступал 14 лет и завоевал три Кубка Стэнли. На драфте расширения Флёри перешёл в «Вегас Голден Найтс».

«Было бы преуменьшением сказать, что последние несколько недель были и радостными, и грустными одновременно. Когда мы дошли до финала, я прекрасно понимал, что моё время в „Питтсбурге“ подходит к концу. Я люблю играть, люблю хоккей и всё, что с ним связано. Люблю надевать маску, останавливать шайбу, чувствовать напряжение игры, чувствовать себя полезным. Жаль, что я не играл в воротах в своём последнем матче за „Пингвинз“. Но мы подняли кубок снова — это стоило всех жертв. Я благодарен, что мне предоставился шанс внести свой вклад в наш успех во время первых раундов. Мне повезло, что, когда я в последний раз вышел на лёд в свитере „пингвинов“, у меня в руках был кубок Стэнли.

Моя первая домашняя игра была 10 октября 2003 года. Мечта претворялась в жизнь. Возможно, я был слишком взволнован, потому что кое-что забыл. Все готовились к выходу на лёд, я стукнулся кулаками с парой ребят, а потом понял, что забыл клюшку. Было смешно и стыдно идти перед моими товарищами по команде назад, чтобы взять её. На обратном пути Марио улыбнулся и сказал: „Она тебе сегодня понадобится, молодой человек“. Он был прав. Первый бросок соперника, первый бросок, который нанесли по моим воротам в НХЛ, стал голом. Не об этом я мечтал. В итоге я отразил 46 бросков из 48, мы проиграли, но этот матч останется одним из лучших воспоминаний о Питтсбурге.

Было тяжело так много проигрывать в первые пару сезонов, но потом у нас появились Джино, Сид, Стаал. Поражение от „Детройта“ в финале 2008 года было одним из самых тяжёлых моментов в моей карьере. Это было жестоко, но необходимо для нас. Этот проигрыш помог нам подготовиться к будущей победе.

Седьмой матч финала с „Детройтом“ в 2009 году — без сомнений, одно из моих самых любимых воспоминаний в „Питтсбурге“. Мой хороший друг Макс Тальбо забил два важнейших гола, это было потрясающе. И, конечно, я никогда не забуду мой сейв на Лидстрёме на последних секундах. Я ещё несколько недель с гордостью показывал огромный синяк на рёбрах от этого сейва. Я всегда буду помнить, как ребята высыпали на лёд, неслись ко мне с улыбками от уха до уха. Чувства от победы в Кубке Стэнли невозможно описать.

Я хочу сказать спасибо болельщикам, владельцам клуба, всей организации от генеральных менеджеров до тренеров, спасибо партнёрам по команде, Сиду, с которым мы много времени проводили вместе. Ты — лучший. В следующий раз, когда мы встретимся, будь начеку. Я постараюсь выбить шайбу у тебя с клюшки. Моя семья начинает новую главу. Для меня честь быть выбранным «Вегасом», я буду продолжать заниматься любимым делом — играть в хоккей. Не знаю, что я буду чувствовать, когда в феврале выйду на арену «Питтсбурга» как вратарь «Вегаса». Если честно, сейчас я даже не могу об этом думать. Знаю только, что буду очень рад увидеть всех снова. Спасибо, Питтсбург, я буду скучать", — написал Флёри в колонке на Players' Tribune.

Источник: The Players' Tribune Сообщить об ошибке
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Теги
Детройт Ред Уингз Питтсбург Пингвинз Вегас Голден Найтс Марк-Андре Флёри Никлас Лидстрём
Новости. Хоккей
26 июня 2017, понедельник
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