Как вы оцените переход Гаврикова из «Локомотива» в СКА?

Защитник сборной России Владислав Гавриков принял решение перейти из ярославского «Локомотива» в петербургский СКА. Среди вариантов продолжения карьеры хоккеиста был клуб НХЛ «Коламбус Блю Джекетс».

21-летний защитник выступает в КХЛ с сезона-2014/15. За это время он провёл 136 матчей, в которых отметился 21 (8+13) баллами за результативность при показателе полезности "+32". В 2015 году в составе сборной России он стал серебряным призёром молодёжного чемпионата мира и был признан лучшим защитником турнира. В 2017 году завоевал бронзовую медаль чемпионата мира.

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