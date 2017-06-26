«Тампа» переподписала Гурда и сделала квалификационные предложения 9 игрокам

«Тампа-Бэй Лайтнинг» сделал квалификационные предложения девяти игрокам: нападающим Майклу Бурнивалю, Тайлеру Джонсону, Таю Макгинну, Ондржею Палату, Мэтью Пеке и Таннеру Ричарду, а также защитникам Джейку Дотчину и Слейтеру Коккоку и вратарю Кристерсу Гудлевскису.



Кроме того, клуб переподписал нападающего Янни Гурда. Новый односторонний контракт рассчитан на два года с зарплатой $ 1 млн в год.

25-летний Гурд в прошедшем сезоне провёл 20 матчей, в которых забросил шесть шайб и сделал две передачи.