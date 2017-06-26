«Эдмонтон» сделал квалификационные предложения Драйзайтлю и Якимову

«Эдмонтон Ойлерз» сделал квалификацикационные предложения четырём игрокам — нападающим Леону Драйзайтлю, Богдану Якимову, Джои Лаледжиа и защитнику Диллону Симпсону.

Якимов ранее выступал в системе «нефтяников», а в сезоне-2015/16 вернулся в КХЛ. В прошедшем сезоне он провёл 50 матчей за «Нефтехимик», набрав 11 (3+8) очков.

Драйзайтль в 2016 году принял участие в Кубке мира в составе сборной Европы, в регулярном чемпионате НХЛ он набрал 77 (29+48) очков в 82 матчах, в 13 играх плей-офф отметился 16 (6+10) баллами.