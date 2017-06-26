Защитник Тейлор Федун продлил контракт с «Баффало» на два года

Защитник Тейлор Федун подписал новый контракт с «Баффало Сэйбрз», сообщается на официальном сайте клуба. Соглашение с хоккеистом носит двусторонний характер и рассчитано на два года.



В прошедшем сезоне 29-летний защитник провёл за основную команду 27 матчей, в которых набрал 7 (0+7) результативных баллов при показателе полезности "+3". Он также сыграл 29 матчей в АХЛ, отметившись 23 (5+18) очками. Всего в НХЛ на его счету две заброшенные шайбы и 12 передач в 39 играх при показателе полезности "+3".