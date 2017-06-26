Селянне, Андрейчук, Рекки и Кария будут введены в Зал хоккейной славы

Хоккеисты Теему Селянне, Пол Кария, Дэйв Андрейчук, Марк Рекки, канадская хоккеистка Даниэль Гойетт будут введены в Зал хоккейной славы в Торонто в 2017 году. В категории основателей в Зал славы войдут тренер Кларк Дрейк и владелец «Бостон Брюинз» Джереми Якобс.

46-летний Селянне завершил карьеру в 2014 году. Он является обладателем Кубка Стэнли в составе «Анахайм Дакс», рекорда НХЛ по количеству заброшенных шайб среди новичков (76 шайб, 1992/1993), четырёхкратным призёром Олимпийских игр (1998, 2006, 2010, 2014). В НХЛ Селянне провёл 1451 матч, набрав 1457 (684+773) очков.

42-летний Кария завершил карьеру в 2011 году. В составе сборной Канады он выиграл золото Олимпиады-2002, а также серебро на Играх 1994 года. В НХЛ провёл 15 сезонов, набрав 989 (402+587) очков в 989 матчах.

53-летний Андрейчук завершил карьеру в 2006 году, он провёл в НХЛ 23 сезона и завоевал Кубок Стэнли в составе «Тампа-Бэй Лайтнинг» в 2004 году. На его счету 1338 (640+698) очков в 1639 матчах.

49-летний Рекки за 22 сезона в НХЛ трижды становился обладателем Кубка Стэнли — с «Питтсбург Пингвинз» в 1991 году, «Каролина Харрикейнз» в 2006-м и «Бостон Брюинз» в 2011-м. В качестве тренера по развитию «Питтсбурга» выиграл Кубок ещё дважды — в 2016 и 2017 годах. На его счету 1533 (577+956) очка в 1652 матчах.