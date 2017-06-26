Селянне: Курри был для меня примером, безумие, что теперь мы оба в Зале славы

Известный нападающий Теему Селянне поделился впечатлениями от включения в Зал хоккейной славы. Он стал вторым финским хоккеистом после Яри Курри, который удостоился этой чести.

«Это самое большое признание, которого может добиться хоккеист, главный венец моей карьеры. Яри всегда был для меня примером для подражания. Это безумие, что теперь мы оба находимся в этой галерее славы.



Конечно, я ожидал звонка, но всё равно практически лишился дара речи, когда мне позвонили. Благодарен, что на протяжении моей карьеры меня поддерживали дорогие мне люди — семья и друзья», — цитирует Селянне Iltalehti.