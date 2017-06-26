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Сергей Бобровский номинирован на приз ESPN лучшему игроку НХЛ

26 июня 2017, понедельник. 23:18. Хоккей

Вратарь «Коламбус Блю Джекетс» Сергей Бобровский вошёл в число кандидатов на награду ESPN лучшему игроку НХЛ, сообщается на официальном сайте клуба. Церемония вручения ESPY — призов за выдающееся спортивное мастерство — пройдёт 12 июля.

Также на эту награду номинированы нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Патрик Кейн, капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби, форвард «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс и нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид.

Бобровский по итогам сезона-2016/17 завоевал второй «Везина Трофи» в своей карьере — приз лучшему вратарю.

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Источник: Официальный сайт "Коламбус Блю Джекетс" Сообщить об ошибке
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Коламбус Блю Джекетс Коннор Макдэвид Остон Мэттьюс Патрик Кейн Сергей Бобровский Сидни Кросби
Новости. Хоккей
26 июня 2017, понедельник
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