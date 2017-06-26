«Сент-Луис» не сделал квалификационного предложения Наилю Якупову

«Сент-Луис Блюз» не сделал квалификационного предложения нападающему Наилю Якупову. Об этом сообщается на официальном сайте клуба. Предложения получили Колтон Парэйко, Магнус Пяаярви, Оскар Сундквист, Петтери Линдбом и Джордан Биннингтон.

23-летний Якупов перешёл в «Сент-Луис» из «Эдмонтон Ойлерз» летом 2016 года. В прошедшем сезоне он провёл 40 матчей в регулярном чемпионате, набрав 9 (3+6) очков, в плей-офф участия не принимал. Всего в НХЛ на его счету 120 (53+67) очков в 292 играх.

1 июля россиянин станет свободным агентом. У него подходит к концу контракт, по которому он зарабатывал $ 2,5 млн в год.