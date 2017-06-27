«Даллас» подписал новый контракт с нападающим Макниллом

Генеральный менеджер «Даллас Старз» Джим Нилл объявил о подписании нового контракта с нападающим Марком Макниллом. Соглашение с хоккеистом рассчитано на один год и носит двусторонний характер.

24-летний Макнилл в прошедшем регулярном чемпионате принял участие в одном матче за основную команду, большую часть сезона форвард провёл в АХЛ за «Рокфорд» и «Техас», где в 79 матчах отметился 39 (9+39) баллами за результативность. Он был выбран «Чикаго» на драфте 2011 года под общим 18-м номером и перешёл в «Даллас» в завершившемся сезоне.