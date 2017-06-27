Задоров получил квалификационное предложение от «Колорадо», Григоренко — нет

«Колорадо Эвеланш» сделал квалификационное предложение российскому защитнику Никите Задорову, нападающий Михаил Григоренко не получил запроса о продлении контракта, сообщает BSN Denver. Таким образом, Григоренко стал неограниченным свободным агентом и, по данным источника, продолжит карьеру в КХЛ.

Задоров и Григоренко принадлежат «Колорадо» с 2015 года. В прошлом сезоне Задоров провёл 56 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, в которых сделал 10 результативных передач. На счету Григоренко 75 матчей и 23 (10+13) очка.