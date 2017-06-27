Коваленко: у первых лиц «Динамо» М полное понимание, как команда войдёт в сезон

Руководитель профсоюза игроков и тренеров Андрей Коваленко прокомментировал проект календаря КХЛ на сезон-2017/18 и развитие ситуации вокруг московского «Динамо».

Профсоюз подал иски и заявления в связи с долгами московского «Динамо»

«Переформатирование московского «Динамо»? Профсоюз действует в двух направлениях. Подаём заявления в дисциплинарный комитет о невыплате АНО «Динамо» зарплат и о присвоении статуса неограниченно свободного агента, а также отправляем заявления в прокуратуру и следственный комитет. На прошедшей неделе к нам обратились ещё два хоккеиста московского «Динамо». Ещё 16 заявлений поступили из «Динамо» балашихинского. В случае с чемпионом ВХЛ отправляем заявления в ФХР, курирующую ВХЛ.

Состоялась встреча с одним из представителей ООО «Динамо», а также телефонная беседа с главным тренером Владимиром Воробьёвым. Показалось, что у первых лиц есть полное понимание, как команда войдёт в сезон и кто из игроков «Динамо» образца прошлого сезона перейдёт в новую команду. Надеемся, что максимальное количество рабочих мест будет сохранено. Для нас это главное.

Календарь? Пока все обсуждения касались именно проекта расписания. Реакция многих игроков неоднозначная. Все уже привыкли к постоянным паузам на Евротур, но теперь, на экваторе сезона, получаем ещё и месячный олимпийский перерыв. Для хоккеистов КХЛ такой рваный календарь готовит массу сюрпризов. И не столько для нескольких десятков олимпийцев, сколько для шести сотен игроков КХЛ, не вызываемых в сборные. В нынешней ситуации, когда ставка делается на ОИ, кризисного расписания, к сожалению, тяжело было избежать. Как и сокращения общего количества матчей.



Для нас хорошо то, что от Игр отказалась НХЛ. В противном случае ситуация была бы просто абсурдной: сборная формировалась бы на базе легионеров из НХЛ, а регулярный чемпионат КХЛ пришлось бы останавливать на целый месяц ради двух-трёх олимпийских делегатов. Вот это, безусловно, была бы календарная ловушка, удар по нашей лиге. И профсоюз в такой ситуации уже не мог бы остаться в стороне», — цитирует Коваленко Russia-Hockey.