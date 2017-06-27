Нападающий Коннолли остаётся в «Вашингтоне»

«Вашингтон Кэпиталз» подписал новый контракт с форвардом Бреттом Коннолли. Хоккеист находился в статусе ограниченно свободного агента. Об этом информирует официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



Зарплата 25-летнего канадского хоккеиста повысится почти вдвое – до 1,5 млн долларов в год. В прошлом сезоне Коннолли зарабатывал 850 тыс. В 66 матчах минувшего регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги нападающий набрал 23 (15+8) очка, в 7 матчах плей-офф результативными действиями не отметился.

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