«Торонто» не сделал квалификационного предложения Сергею Калинину

Нападающий канадского клуба Национальной хоккейной лиги «Торонто Мйпл Лифс» Сергей Калинин не получил квалификационного предложения от клуба, сообщает инсайдер Дирен Майбан. Игрок перешёл в «Мэйпл Лифс» по ходу прошлого сезона, но не провёл в НХЛ ни одного матча. До этого права на российского нападающего принадлежали «Нью-Джерси Дэвилз».

Ранее СКА совершил обмен с «Авангардом», получив права на Калинина. Воспитанник омского хоккея выступал за «Авангард» с сезона-2010/11 по сезон-2014/15. Калинин является победителем МЧМ-2011 в составе сборной России.