Агент Гусева: у Никиты нет планов, чтобы играть в НХЛ, у него контракт со СКА

Дэн Милстейн, агент форварда СКА Никиты Гусева порассуждал на тему будущего своего клиента. Новичок НХЛ клуб «Вегас Голден Найтс» выменял права на 24-летнего россиянина у «Тампа-Бэй Лайтнинг». Сам хоккеист сообщил, что сезон-2017/18 проведёт в КХЛ.

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«У Никиты нет никаких планов, чтобы играть в НХЛ. У него действующий контракт со СКА. А через год на семейном совете он рассмотрит все существующие варианты. Ждать три года — не очень хороший вариант, когда тебя зовут в НХЛ уже сейчас. Пример Панарина показывает, как при контракте новичка можно хорошо зарабатывать на бонусах. Есть аргументы в пользу того, чтобы и выступать за СКА в олимпийский сезон.



Есть тенденция — команды на драфте выбирали либо защитников, либо более техничных нападающих. Виртуозы снова вошли в моду. Все ищут новых Дацюков. И есть статистика, что на этом драфте новичков НХЛ взяли только 59% игроков из Северной Америки. Европейцы — 41%. Для сравнения: в прошлом году пропорция составляла 67% на 33% в пользу североамериканцев. А теперь команды брали таких негабаритных шведов и финнов, что многие эксперты были поражены», — цитирует агента официальный сайт НХЛ.