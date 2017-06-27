«Сент-Луис» подписал форварда Мэгана, «Миннесота» — защитника Олофссона

Форвард «Сент-Луис Блюз» Уэйд Мэган подписал новый контракт с клубом. 26-летний американский хоккеист согласовал двустороннее соглашение на один сезон. В сезоне-2016/17 он провёл в НХЛ 3 матча и забил в них один гол. Среднее игровое время составило 8 минут и 48 секунд.

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Защитник «Миннесота Уайлд» Густав Олофссон подписал новый контракт с клубом. Соглашение рассчитано на два года, зарплата хоккеиста составит $ 1,45 млн. В сезоне-2016/17 на счету игрока 3 (0+3) очка в 13 матчах на уровне Национальной хоккейной лиги.