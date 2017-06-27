Источник: Михаил Григоренко вернётся в КХЛ, но пока ждёт предложений из НХЛ

Российский нападающий Михаил Григоренко вернётся в КХЛ. Об этом информирует BSN Denver. Хоккеист не получил квалификационное предложение от аутсайдера прошедшего сезона НХЛ «Колорадо Эвеланш» и станет свободным агентом.



При этом портал отмечает, что 23-летний форвард будет ждать предложений от клубов НХЛ. В минувшем сезоне Григоренко провёл 75 матчей в регулярном чемпионате и набрал 23 (10+13) очка. Всего в НХЛ на его счету 64 (22+42) очка в 217 матчах за «Баффало Сэйбрз» и «Колорадо Эвеланш». В России Григоренко выступал за «Красную Армию». В КХЛ он не провёл ни одного матча.

Задоров получил квалификационное предложение от «Колорадо», Григоренко — нет