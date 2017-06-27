«Коламбус» не сделал квалификационного предложения защитнику Евенко

Белорусский защитник Олег Евенко покидает систему «Коламбус Блю Джекетс». Клуб не стал делать квалификационное предложение 26-летнему хоккеисту.

В сезоне-2016/17 Евенко провёл 49 матчей в регулярном сезоне АХЛ, набрал 6 (0+6) очков, при показателе полезности «+6». На ЧМ-2017 игрок провёл 7 матчей, не набрал ни одного очка, показатель полезности составил «-9». За карьеру в АХЛ Евенко провёл 107 матчей и набрал 10 (1+9) очков при показателе полезности «-1». Евенко год назад заключил двусторонний контракт с «Коламбусом», однако ни разу не вызывался в основную команду.