Есмантович: у ЦСКА есть интерес к Григоренко, он был всегда

Президент ЦСКА Игорь Есмантович подтвердил интерес клуба к нападающему Михаилу Григоренко. Ранее стало известно о намерении форварда вернуться в КХЛ.

«Мы с Михаилом на связи, я с ним разговаривал буквально несколько дней назад. Мы договорились с ним по его ситуации с работой в НХЛ переговорить в начале июля, после того как откроется рынок свободных агентов. Обязательно с ним свяжемся и поговорим о дальнейшей его судьбе. Конечно, у ЦСКА есть интерес к Григоренко.

А как его может не быть? Это же родной воспитанник. Он был и в прошлом году, Михаил приезжал в ЦСКА, мы с ним разговаривали. Ему предложили контракт, но не получилось так, чтобы он остался. Будем сейчас заниматься, по окончании этого соглашения. Интерес к Григоренко был всегда», — сказал Есмантович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.

Михаил Григоренко, скорее всего, вернётся в КХЛ, но пока ждёт предложений из НХЛ

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