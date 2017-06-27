Макгуайр: Степан — отличный работяга, но пик его карьеры прошёл

Хоккейный эксперт Пьер Макгуайр дал оценку действиям аутсайдера НХЛ «Аризоны Койотс», выменявшего форварда Дерека Степана и вратаря Антти Раанта.



«Пик карьеры Степана уже прошёл, контракт его рассчитан на значительный срок. И кэпхит при этом – 6,5 млн. В действительно хорошей команде Дерек, наверное, – центр третьего звена. Давайте представим его в нынешнем «Чикаго». Дерек будет выходить в третьем звене. Представим Степана в «Питтсбурге». Он не будет играть больше Кросби и Малкина. Вполне вероятно, что Дерек не будет играть больше Бонино. И возможно, что он не будет играть там вместо Каллена. Давайте поместим Степана в «Вашингтон». Он не будет играть там больше Бекстрёма и Кузнецова. Степан – хороший центр второго звена и отличный центр третьего звена.



Если скауты «Аризоны» сказали руководству, что клубу нужен Степан, потому что это центр первого звена, то я был бы обеспокоен такой работой скаутов. Дерек – это отличный работяга, он всегда старается на льду. Но его карьера не идёт по нарастающей», – цитирует эксперта TSN.

Источник: Александр Бурмистров покинет «Аризону»