КНДР отказалась от формирования объединённой с Южной Кореей сборной для ОИ

Северная Корея отказалась от предложения Южной Кореи сформировать объединённую команду по хоккею с шайбой для участия в зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане. Об этом сообщает BBC. Страны уже принимали совместное участие в международных соревнованиях – на чемпионате мира по настольному теннису в 1991 году выступила объединённая команда двух стран.

«У нас нет времени для переговоров о формировании единой олимпийской сборной», – сказал представитель КНДР в МОК Чэн Ун.

Ранее министр спорта Южной Кореи То Чжон Хван заявлял, что власти страны рассматривают возможность формирования единой с Северной Кореей команды по хоккею с шайбой.