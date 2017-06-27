Защитником Алзнером интересуются «Монреаль», «Торонто», «Нью-Джерси» и «Баффало»

«Монреаль Канадиенс» интересуется защитником «Вашингтон Кэпиталз» Карлом Алзнером. 28-летний хоккеист стал неограниченно свободным агентом и может вести переговоры с любыми клубами. Также игроком столичной команды интересуются «Торонто Мэйпл Лифс», «Нью-Джерси Дэвилз» и «Баффало Сэйбрз».

В сезоне-2016/17 Алзнер провёл 82 матча в регулярном чемпионате НХЛ и набрал в них 13 (3+10) очков при показателе полезности «+23». В семи матчах плей-офф игрок очков не заработал, показатель полезности составил «-1». Всего на уровне НХЛ на его счету 655 матчей и 128 очков.