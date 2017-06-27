МХЛ представила логотип Кубка мира среди молодёжных клубных команд—2017

Молодёжная хоккейная лига представила логотип Кубка мира среди молодёжных клубных команд 2017 года, который состоится в августе в двух городах Свердловской области — Екатеринбурге и Верхней Пышме.



C 2016 года логотип Кубка мира среди молодёжных клубных команд, помимо традиционных элементов, отражает в себе характерные черты принимающего региона. При разработке эмблемы использованы цвета флага Свердловской области: зелёный, белый и синий, а также стилизованная текстура одного из самых известных уральских самоцветов – малахита. Также изменена фигура хоккеиста, теперь он изображён в момент броска по воротам. Хоккеист символизирует стремление к победе, молодость и задор участников соревнований, принципы бескомпромиссной, но честной борьбы и стремление к высшей награде.

Логотип Кубка мира среди молодёжных клубных команд Фото : mhl.khl.ru