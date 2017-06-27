Генменеджер «Далласа»: мы в восторге, что смогли получить игрока уровня Мето

Генеральный менеджер «Даллас Старз» Джим Нилл прокомментировал обмен защитника Марка Мето из «Вегас Голден Найтс»

«Мы в восторге, что смогли приобрести игрока уровня Марка. Он доказал, что является умелым и надёжным защитником, который может хорошо играть в паре с игроком, нацеленным на атаку. Мето станет одним из наших лидеров и принесёт свой огромный опыт в нашу линию обороны», — приводятся слова Нилла на официальном сайте НХЛ.

В 68 матчах прошлого сезона за «Оттаву» Мето набрал 12 (0+12) очков при показателе полезности «+13».