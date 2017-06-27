«Оттава» продлила контракт с нападающим Максом Маккормиком

«Оттава Сенаторз» объявил о продлении контракта с нападающим Максом Маккормиком на два года. В первый год соглашение будет носить двусторонний характер, во второй — односторонний. На уровне НХЛ зарплата за сезон составит $ 650 тыс.

25-летний Маккормик в прошедшем сезоне принял участие в 66 матчах в АХЛ, набрав 36 (21+15) очков, а также сыграл семь матчей за основную команду. Он был выбран «Оттавой» на драфте 2011 года под общим 171-м номером. Всего в НХЛ на счету форварда 4 (2+2) результативных балла в 27 играх.