Зайцев: Бутурлин судил финал плей-офф, это говорит о многом

Известный в прошлом хоккейный арбитр Александр Зайцев выразил соболезнования в связи со смертью судьи Михаила Бутурлина, который скончался 27 июня в возрасте 39 лет.



«Михаил — это сын моего друга Миши Бутурлина, моего одногодки, с которым мы с детских лет вместе играли, вместе судили и сопровождали. Если не ошибаюсь, у него только родился ребёнок. Могу сказать, что то, что он судил финальные игры плей-офф КХЛ, говорит о многом, что человеку доверяли, что он вписывался в необходимую концепцию. Честно говоря, я в шоковом состоянии. Не представляю, что сейчас будет у родителей, я очень хорошо их знаю. Михаил работал на фестивале Ночной лиги в Сочи. Если человек судит в финале плей-офф, это говорит о многом. Это говорит о том, что ему доверяют», сказал Зайцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.

В возрасте 39 лет скончался хоккейный арбитр Михаил Бутурлин