Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Трансферы РФПЛ
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Зайцев: Бутурлин судил финал плей-офф, это говорит о многом

27 июня 2017, вторник. 19:06. Хоккей

Известный в прошлом хоккейный арбитр Александр Зайцев выразил соболезнования в связи со смертью судьи Михаила Бутурлина, который скончался 27 июня в возрасте 39 лет.

«Михаил — это сын моего друга Миши Бутурлина, моего одногодки, с которым мы с детских лет вместе играли, вместе судили и сопровождали. Если не ошибаюсь, у него только родился ребёнок. Могу сказать, что то, что он судил финальные игры плей-офф КХЛ, говорит о многом, что человеку доверяли, что он вписывался в необходимую концепцию. Честно говоря, я в шоковом состоянии. Не представляю, что сейчас будет у родителей, я очень хорошо их знаю. Михаил работал на фестивале Ночной лиги в Сочи. Если человек судит в финале плей-офф, это говорит о многом. Это говорит о том, что ему доверяют», сказал Зайцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.

В возрасте 39 лет скончался хоккейный арбитр Михаил Бутурлин
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
Александр Зайцев Хоккейное судейство
Новости. Хоккей
27 июня 2017, вторник
19:14 Защитник Андрей Марков хочет двухлетний контракт НХЛ на $ 12 млн
19:06 Зайцев: Бутурлин судил финал плей-офф, это говорит о многом
18:57 Александр Радулов получил предложения не менее чем от 10 клубов НХЛ
18:50 «Нефтехимик» подписал пробный контракт с защитником Алексеем Волгиным
18:43 Панарин попрощался с болельщиками и партнёрами по «Чикаго»
18:25 В возрасте 39 лет скончался хоккейный арбитр Михаил Бутурлин
18:02 «Оттава» продлила контракт с нападающим Максом Маккормиком
17:42 Генменеджер «Далласа»: мы в восторге, что смогли получить игрока уровня Мето
17:19 МХЛ представила логотип Кубка мира среди молодёжных клубных команд—2017
16:47 Эрик Желина выйдет на рынок свободных агентов НХЛ
16:00 А. Юдин: 13 защитников в СКА – для конкуренции. Потом кого-то выгонят
15:38 Защитником Алзнером интересуются «Монреаль», «Торонто», «Нью-Джерси» и «Баффало»
14:43 Нападающий Трубачёв останется в «Северстали»
14:22 КНДР отказалась от формирования объединённой с Южной Кореей сборной для ОИ
14:00 Бадюков: Гавриков и Киселевич — готовая пара защитников для сборной России на ОИ
13:43 Макгуайр: Степан — отличный работяга, но пик его карьеры прошёл
12:59 «Вегас» ищет варианты обмена защитника Сбиса
12:34 Алтыбармакян: в этом году не смогу поехать за океан
12:13 Есмантович: у ЦСКА есть интерес к Григоренко, он был всегда
12:00 Гуськов: Якупов приедет в КХЛ только в случае полного отсутствия вариантов в НХЛ
11:38 Форвард Худяков перешёл в «Бейбарыс»
11:31 Форвард Глухов покинул «Сибирь», контракт расторгнут
11:24 «Коламбус» не сделал квалификационного предложения защитнику Евенко
11:11 Источник: «Монреаль» сделал квалификационное предложение Гальченюку
11:01 Михаил Григоренко, скорее всего, вернётся в КХЛ, но пока ждёт предложений из НХЛ
10:45 Агент Шульца: «Питтсбург» должен вознаградить Джастина
10:30 «Сент-Луис» подписал форварда Мэгана, «Миннесота» — защитника Олофссона
10:15 Агент Гусева: у Никиты нет планов, чтобы играть в НХЛ, у него контракт со СКА
10:00 Цыплаков: уход Вудкрофта — неожиданность, я не сторонник сокращения легионеров
09:45 Ферраро: Панарин — часть группы игроков, которая никак не могла вернуть шайбу
09:34 «Торонто» не сделал квалификационного предложения Сергею Калинину
09:30 Генменеджер «Нью-Джерси»: ситуация с Ковальчуком прояснится на следующей неделе
09:30 «Даллас» выменял у «Вегаса» защитника Мето
09:15 Агент: Панарин станет лидером «Коламбуса», новый трейд маловероятен
09:00 Журналист: любопытно было бы видеть у руля минского «Динамо» Калюжного
09:00 Нападающий Коннолли остаётся в «Вашингтоне»
08:51 Коваленко: у первых лиц «Динамо» М полное понимание, как команда войдёт в сезон
03:48 Задоров получил квалификационное предложение от «Колорадо», Григоренко — нет
02:49 «Ванкувер» сделал Трямкину квалификационное предложение
01:00 «Даллас» подписал новый контракт с нападающим Макниллом
00:31 «Филадельфия» предложила новый контракт Роману Любимову
00:12 «Вашингтон» сделал квалификационные предложения Орлову и Кузнецову
00:11 «Чикаго» подписал контракт с вратарём Форсбергом и продлил соглашение с Юрчо
26 июня 2017, понедельник
23:51 «Сент-Луис» не сделал квалификационного предложения Наилю Якупову
23:45 В Канаде 18-летнего игрока приговорили к 30 дням тюрьмы за нападение на рефери
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Кого вы считаете лучшим российским вратарём в истории НХЛ?
Архив →
© championat.com, 2000–2017