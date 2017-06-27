Кузнецов и Нестеров сыграли в Челябинске с командой Детской дворовой лиги

На льду арены «Трактор» прошли два выставочных матча – команда «КХЛ+НХЛ» сыграла с игроками Детской дворовой хоккейной лиги и «Ударом», победителем Ночной хоккейной лиги.



За «КХЛ+НХЛ» сыграли воспитанники «Трактора» Евгений Кузнецов, Никита Нестеров, Антон Бурдасов, Анатолий Раенко, Сергей Банашков, Андрей Конев, Александр Будкин, Владислав Фокин, Георгий Белоусов, Егор Дугин и Дмитрий Костромитин. Игра с командой ДДХЛ завершилась вничью – 2:2, затем участники матча провели серию буллитов, в которой сильнее оказались профессиональные хоккеисты, реализовавшие два штрафных броска против одного.



Во второй игре хоккеисты «КХЛ+НХЛ» сразились с «Ударом», итоговый счёт – 4:2 в пользу «КХЛ+НХЛ». В рамках выставочного матча игроков команды «Удар», занявшей первое место в финале VI Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд Ночной хоккейной лиги, наградил почётной грамотой начальник управления по физической культуре, спорту и туризму Администрации Челябинска Евгений Иванов.

Евгений Кузнецов сыграл в матче с командой Детской дворовой лиги Фото : hctraktor.org