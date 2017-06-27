Нападающий Дмитрий Жукенов вернулся из QMJHL в «Авангард»

«Авангард» заключил двусторонний контракт на два года с нападающим Дмитрием Жукеновым.Об этом сообщается на официальном сайте КХЛ.

20-летний Жукенов, права на которого принадлежали омскому клубу, последние два сезона выступал в QMJHL за «Шикутими». В прошедшем регулярном чемпионате он провёл 64 матча, в которых набрал 65 (18+47) очков, а также участвовали в 17 играх плей-офф, отметившись 21 (6+15) баллами за результативность. В сезоне-2015/15 он выступал в МХЛ за «Омских Ястребов», набрав 21 (3+18) очко в 39 матчах.