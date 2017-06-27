Гавриков: готов ко всему на предсезонной подготовке под руководством Знарка

Защитник СКА Владислав Гавриков поделился ожиданиями от игры за новую команду после перехода из «Локомотива».

«Эмоции от перехода в СКА положительные, впереди много нового. В любом случае буду стараться показывать достойную игру. Благодарен родному городу и каждому, с кем посчастливилось работать. Отдельно хочу поблагодарить болельщиков. В любой ситуации они дарили нам сумасшедшую поддержку.



Чувствую ли в себе потенциал в плане созидания? Мне нужно ещё очень много работать – и над этим в том числе, постоянно развивать все свои качества. Со многими игроками СКА знаком по сборной, они рассказывали обо всём понемногу – о городе, клубе, команде. Скоро узнаю, как всё обстоит на самом деле.

Как проходит восстановление после травмы? Чувствую себя гораздо лучше. Прохожу физиотерапию. Я готов ко всему на предсезонной подготовке. У многих команд жёсткая подготовка. Хорошо знаком с требованиями главного тренера, думаю, ничего необычного для меня не будет», — цитирует Гаврикова пресс-служба клуба.