«Эдмонтон» подписал новый двухлетний контракт с защитником Грибой на $ 1,8 млн

«Эдмонтон Ойлерз» подписал новый контракт с защитником Эриком Грибой, сообщает TSN. Соглашение с хоккеистом рассчитано на два года с зарплатой $ 900 тыс. в год.



29-летний Гриба выступает за «нефтяников» с сезона-2015/16. В прошедшем регулярном чемпионате защитник принял участие в 40 матчах, в которых отметился двумя заброшенными шайбами и четырьмя голевыми передачами при показателе полезности "-5". В трёх матчах плей-офф игрок результативными действиями не отметился и заработал показатель полезности "-1".

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