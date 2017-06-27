«Лос-Анджелес» проявляет интерес к нападающему Джо Торнтону

«Лос-Анджелес Кингз» проявляет интерес к нападающему «Сан-Хосе Шаркс» Джо Торнтону. Как сообщает LA Kings Insider, стороны общаются, решающим фактором может стать желаемый хоккеистом контракт.



Торнтон, которому летом исполнится 38 лет, в прошедшем сезоне набрал 50 (7+43) очков в 79 матчах регулярного чемпионата. В плей-офф он играл с порванными связками колена, набрав 2 (0+2) очка в четырёх матчах. Торнтон перенёс операцию и должен восстановиться к началу нового сезона.

Всего в НХЛ на его счету 1391 (384+1007) балл в 1446 играх. У форварда подходит к концу трёхлетний контракт, по которому игрок зарабатывал $ 6,75 млн за сезон.