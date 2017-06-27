Кросби: если бы я играл в воротах, хотел бы попробовать отразить бросок Дацюка

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби признался, что хотел бы сыграть в воротах и попробовать отразить бросок Павла Дацюка.



«Был один случай, в этом или прошлом сезоне, когда нам потребовался вратарь на экстренную замену. Один из наших голкиперов получил травму, а другой (кажется, это был Флёри) заболел. Мы не знали, сможет ли кто-то приехать на матч вовремя. В случае чего пришлось бы переодевать во вратаря одного из полевых игроков. Я сказал, что если такое случится, я бы хотел вызваться. Это было бы круто.



С кем бы я хотел встретиться на льду во время буллита? Возможно, с Дацюком. Он стольких вратарей оставлял в дураках. Если бы я умудрился положить щиток или ещё как-то остановить его… Он один из лучших в этом деле, при выходе один на один он бы себя проявил», — сказал Кросби в эфире Dan Patrick Show.

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