Паско: прошлый сезон был самым успешным, но «Динамо» Мн сменило вектор развития

Бывший помощник главного тренера минского «Динамо» Рон Паско выразил мнение, что клубу не следовало менять направление развития после самого успешного сезона в своей истории. Клуб покинули лидеры, а также тренерский штаб Крэйга Вудкрофта. В сезоне-2016/17 «Динамо» заняло общее восьмое место в регулярном чемпионате, набрав 105 очков, а в плей-офф проиграло «Локомотиву» в первом раунде.



«Станет ли минское „Динамо“ чемпионом в следующем году? Это сложный вопрос. В клубе произошла смена руководства, и новые люди хотят поменять направление развития, хотя прошлый сезон стал самым успешным в истории минского „Динамо“, — цитирует Паско Eishockey.info.

Вудкрофт: я хотел сделать «Динамо» Мн чемпионом, но клуб выбрал другой путь