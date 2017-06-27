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Семь клубов, включая «Сан-Хосе», заинтересованы в Патрике Марло

27 июня 2017, вторник. 23:51. Хоккей

В нападающем Патрике Марло заинтересованы «Торонто Мэйпл Лифс», «Анахайм Дакс», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Сан-Хосе Шаркс», «Каролина Харрикейнз», «Нэшвилл Предаторз», «Лос-Анджелес Кингз». Об этом сообщает журналист The Athletic Крэйг Кастенс.

37-летний Марло провёл за «акул» 19 сезонов, за это время он набрал 1082 (508+574) очка в 1493 матчах. В прошедшем сезоне форвард забросил 27 шайб и сделал 19 передач в 82 играх регулярного чемпионата, а также набрал 4 (3+1) очка в шести матчах плей-офф. У него истекает контракт, по которому он зарабатывал $ 6,67 млн в год.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Анахайм Дакс Каролина Харрикейнз Лос-Анджелес Кингз Нью-Йорк Рейнджерс Нэшвилл Предаторз Сан-Хосе Шаркс Торонто Мэйпл Лифс
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