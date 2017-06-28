Кассиан: не успокоюсь, пока «Эдмонтон» не выиграет Кубок Стэнли

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Зак Кассиан после продления контракта на три года заявил, что не успокоится, пока его команда не выиграет Кубок Стэнли.



«У меня ещё есть незаконченное дело. Я очень рад остаться в „Эдмонтоне“ ещё на три года, но не буду доволен, пока мы не выиграем кубок. Чувствую, это именно то, что собирается сделать наша команда, такой у нас настрой. Пока этого не случится, я не успокоюсь.



У нас хорошая команда, мы понимаем, как тяжело выиграть, но у нас никто ничего не принимает как должное. Мы не собираемся останавливаться на достигнутом, у нас полное взаимопонимание, это важно. Мы можем только усердно работать каждый день, чтобы прогрессировать как команда и делать всё возможное, чтобы попасть в плей-офф и пошуметь там. Это то, о чём мы все думаем, у нас впереди не один захватывающий сезон», — приводятся слова Кассиана на официальном сайте клуба.

«Эдмонтон» продлил контракт с Кассианом на три года с зарплатой $ 1,95 млн в год