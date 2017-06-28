Мето: я уважаю Фанёфа, нельзя винить его за то, что ему нравится в «Оттаве»

Защитник «Даллас Старз» Марк Мето рассказал, что не держит зла на «Оттаву Сенаторз» и своего бывшего партнёра по команде Диона Фанёфа. Перед драфтом расширения Фанёф не стал отказываться от запрета на обмен и был защищён, а «Вегас Голден Найтс» выбрал на драфте Мето, которого после этого обменяли в «Даллас».

«Я ни на кого не держу зла из-за этого. Знаю, что все были поставлены в трудное положение, я не устаю это повторять с того момента, как это случилось. Это такая паршивая процедура, которая происходит энное количество лет, когда в лигу включают новую команду. Просто так случилось, что пострадавшим в этот раз оказался я. Это бизнес, я всё понимаю.

Мы с Дионом хорошие друзья, я его безмерно уважаю. Никто не должен держать зла на Диона. Этому парню нравится играть в «Оттаве», нельзя винить его за это, тут отличная команда. Он заслужил право принять такое решение, и я его уважаю», — цитирует Мето Ottawa Citizen.