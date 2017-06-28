Сын Криса Челиоса остаётся в системе «Каролины»

Клуб НХЛ «Каролина Харрикейнз» объявил о подписании двух новых контрактов с игроками фарм-клуба – защитником Джейком Челиосом и форвардом Патриком Брауном. Хоккеисты получили двусторонние контракты на один год с зарплатой на уровне НХЛ 650 тыс. долларов.

«Каролина» продлила контракт с форвардом Райаном на год с зарплатой $ 1,425 млн

25-летний Браун на уровне АХЛ получит 160 тыс. долларов. В минувшем сезоне он провёл 14 матчей в НХЛ, за «Шарлотт» в АХЛ провел 66 матчей и набрал 28 (12+16) очков. В Кубке Колдера забил 1 гол в 5 матчах.



26-летний Челиос-младший выступал исключительно в АХЛ и набрал 32 (4+28) очка в 76 матчах. Его зарплата на уровне АХЛ в следующем сезоне составит 85 тыс. долларов.