Обладатель Кубка Колдера форвард Стрит остаётся в системе «Детройта»

«Детройт Ред Уингз» объявил о подписании нового контракта с форвардом Беном Стритом. Об этом информирует официальный сайт американской команды. Одностороннее соглашение с 30-летним игроком рассчитано на один сезон, за который он заработает 650 тыс. долларов.



В сезоне-2016/17 Стрит стал обладателем Кубка Колдера в составе «Гранд Рэпидс». В плей-офф АХЛ он стал вторым бомбардиром фарм-клуба «Детройта», набрав 21 (8+13) очков в 19 играх. В регулярном чемпионате он набрал 55 (25+30) очков в 65 матчах. За «Детройт» в НХЛ хоккеист провёл 6 матчей.

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