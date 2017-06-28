Четвёртый бомбардир NCAA прошедшего сезона перейдёт в «Калгари»

«Калгари Флэймз» подпишет контракт новичка с форвардом Спенсером Фу, находящимся в статусе неограниченно свободного агента. Об этом сообщает официальный сайт канадского клуба. Соглашение между игроком и клубом рассчитано на два года.



23-летний уроженец Эдмонтона не был задрафтован ни одним клубом НХЛ. Официально о сделке будет объявлено после 1 июля, когда откроется рынок свободных агентов.



В прошедшем сезоне Фу выступал в NCAA, набрав 62 (26+36) очка в 38 матчах и став четвёртым бомбардиром лиги.

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