Каменский: отказ перейти в «Коламбус» поднимет цену Гаврикова

Олимпийский чемпион, обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский прокомментировал решение защитника Владислава Гаврикова не уезжать в НХЛ. Хоккеист стал игроком СКА.

Гавриков: решил остаться в России, хочу получить возможность выступить на ОИ

«Можно только порадоваться патриотизму Гаврикова, который хочет играть за сборную, получить определённый опыт и поехать в НХЛ уже после Олимпиады состоявшимся хоккеистом. На последнем чемпионате мира он показал, что является перспективным защитником. Ему ещё много надо работать, чтобы выйти на топ-уровень, но Владислав доказал, что данные и желание развиваться у него есть. Сейчас он идёт в хорошую команду — СКА, являющуюся действующим обладателем Кубка Гагарина. Там он будет играть и тренироваться с лучшими игроками КХЛ, что поможет ему повысить своё мастерство к Играм. Всегда приветствуется, когда сильные игроки остаются в сборной и на них можно рассчитывать на Олимпиаде. Для национальной команды и её тренеров это всегда плюс.



Думаю, отказ перейти в «Коламбус» сейчас не усложнит Владиславу будущие взаимоотношения с клубом и переход в НХЛ. Наоборот, хоккеист поднимет себе цену. Раз в «Блю Джекетс» заинтересованы в Гаврикове, то они до конца будут пытаться заполучить его. По своему опыту знаю, что такие клубы уважают решение хоккеистов и нормально относятся к их желанию играть за сборную, поэтому после Олимпиады предпримут попытку снова заполучить Владислава», — цитирует Каменского газета «Известия».