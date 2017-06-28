Форвард Кэннон продолжит выступать в системе «Миннесоты»

Клуб Национальной хоккейной лиги «Миннесота Уайлд» объявил о подписании нового контракта с нападающим Патриком Кэнноном. Об этом информирует официальный сайт клуба Национальной хоккейной лиги.

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Новое однолетнее соглашение между игроком и командой НХЛ является двусторонним. Зарплата игрока на уровне НХЛ составит 650 тыс. долларов. В АХЛ — 225 тыс.



В прошедшем сезоне 30-летний нападающий провёл 3 матча за «Уайлд» в НХЛ, очков не заработав. Также на его счету 38 (9+29) очков в 73 матчах за «Айову Уайлд» в Американской хоккейной лиге.