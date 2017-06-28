Сэм Ганье хочет перейти в «Чикаго»

«Чикаго Блэкхоукс» может подписать контракт с форвардом Сэмом Ганье после 1 июля, когда откроется рынок свободных агентов в НХЛ и он станет неограниченно свободным агентом. Об этом информирует The Athletic. 27-летний хоккеист сезон-2016/17 провёл в «Коламбус Блю Джекетс». Хоккеист выразил заинтересованность в переходе в «Блэкхоукс».



В минувшем сезоне Ганье провёл 81 матч регулярного чемпионата НХЛ и набрал 50 (18+32) очков, установив личный рекорд результативности в лиге. Всего в НХЛ на его счету 402 (142+260) очка в 696 матчах.

Сэм Ганье набрал 17 очков в 23 матчах, превзойдя результат прошлого сезона