«Вегас Голден Найтс» открыл первый в своей истории лагерь новичков

Новичок Национальной хоккейной лиги «Вегас Голден Найтс» открыл первый в истории клуба лагерь новичков, в котором принимают участие 44 игрока, включая хоккеистов, выбранных «рыцарями» на драфте Национальной хоккейной лиги 2017 года. Владелец клуба Билл Фоли обратился к игрокам команды перед стартом лагеря.



«Мы – первые, кто вышел на лёд в качестве игроков этого клуба. Это особенный момент», – сказал 13-й номер драфта Национальной хоккейной лиги 2017 года Ник Сузуки.

Флёри, Нил и ещё три главных приобретения «Вегаса» Новый клуб НХЛ из Лас-Вегаса выбрал игроков на драфте расширения. Называем лучшие приобретения «рыцарей».

Видео также доступно в официальном «Твиттере» новичка НХЛ.