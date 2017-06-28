Кожевников: не скажу, что Гаврикова было жизненно необходимо удержать в России

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал решение защитника Владислава Гаврикова не уезжать в НХЛ. Хоккеист стал игроком СКА.

«Локомотив» получил от СКА 115 млн рублей за Владислава Гаврикова

«Руководство и тренерский штаб СКА подбирают игроков под национальную команду. Для Гаврикова конкуренция в питерской команде будет жёстче, чем в «Локомотиве», но перед Олимпиадой это пойдёт хоккеисту только на пользу. Ведь ещё по чемпионату мира было видно, что Знарок верит и надеется на Владислава, поэтому ясно, что он будет одним из кандидатов на поездку в Пхёнчхан. Дай бог, чтобы травмы ему не помешали.

Не скажу, что Гаврикова было жизненно необходимо удержать в России на олимпийский сезон. Всё равно кто-то ещё в ближайшие полгода себя проявит в контексте сборной. Я и при отъезде в НХЛ Антипина и Береглазова считал, что это хорошие игроки, но не такие выдающиеся, чтобы делать из их отсутствия в Корее вселенскую трагедию. И отъезд Гаврикова в «Коламбус» для меня не стал бы катастрофой. Все трое — хорошие, стабильные, средние игроки, но они играли в хороших звеньях, поэтому раскрылись. Обязательно кто-то ещё раскроется. При этом лишним Гавриков на Олимпиаде не будет. На чемпионате мира он играл неплохо, и виден его потенциал роста. Тренерский штаб сборной ему доверяет. Значит, какую-то пару в обороне ему будут создавать под Олимпийские игры. Возможно, определят к нему кого-то из опытных защитников. А может быть, будут в СКА наигрывать связку Гаврикова с Артёмом Зубом. Не исключено, что Владислав станет игроком первого звена, но здесь виднее тренеру.

Тенденция сложилась такая, что правит балом тот, у кого больше денег. И пока это будет продолжаться. При этом уверен, что «Локомотив» слабее не станет. В Ярославле неплохая команда и замечательная школа. Клуб держит средний уровень и обязательно найдёт замену Гаврикову. Команда там молодая и перспективная», — цитирует Кожевникова газета «Известия».